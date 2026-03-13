Sadir tomó juramento al nuevo secretario de Seguridad Pública

El acto protocolar se realizó en el Salón de la Bandera de la Casa de Gobierno, con la presencia de funcionarios y ministros provinciales. Urquiola asumirá al frente del área dependiente del Ministerio de Seguridad de Jujuy, tras la renuncia de Manuel Pulleiro.

Durante el acto, Sadir se refirió al contexto de reclamos que atraviesa la provincia y sostuvo que “condenamos los actos de violencia y los daños al patrimonio del Estado, que es de todos”. Asimismo, remarcó la importancia del diálogo para resolver los conflictos: “Sepan que estamos para hablar y llegar a acuerdos en materia de paritarias. Ya atravesamos muchos años de violencia y no queremos volver a eso".

“Vamos a seguir hablando con todos”

En diálogo con los medios, el mandatario destacó la trayectoria de Urquiola y señaló que cuenta con experiencia tanto en el ámbito policial como en áreas vinculadas a la justicia. Además, aseguró que el Gobierno provincial continuará dialogando con los distintos sectores estatales para alcanzar acuerdos salariales.

“Me encuentro a cargo de una cartera bastante complicada”

Por su parte, el flamante secretario de Seguridad Pública reconoció que asume el cargo en un contexto complejo. “Es un momento importante a nivel personal y entiendo el contexto en el que tomo este compromiso”, expresó.

Urquiola indicó que uno de los principales objetivos será avanzar en acuerdos salariales con el personal policial y penitenciario, además de diagramar políticas públicas en materia de seguridad.

En cuanto a las líneas de trabajo, adelantó que su gestión buscará corregir falencias en el despliegue territorial, fortalecer la investigación y mejorar las tareas de prevención del delito, especialmente en la organización y distribución del personal y los recursos.

El funcionario también mencionó algunos sectores donde se reforzarán las acciones de seguridad, como Alto Comedero, la zona del Ramal y el área de Perico. “Todas las zonas tienen importancia en cuestiones de seguridad; el vecino lo que vive día a día es la inseguridad”.