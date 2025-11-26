Un hombre mató de un disparo al perro de su vecino y fue detenido, en la localidad de La Esperanza. El inculpado indicó que lo hizo porque la mascota había matado a su gallina y entregó un rifle a los efectivos.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el hecho se registró días atrás alrededor de las 19.20 en un sector del lote El Puesto de la mencionada localidad.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 70 años notó la prolongada ausencia de su perro, por lo que salió a buscarlo. Tras un breve recorrido encontró a su mascota sin signos vitales y se percató que tenía una herida en su pecho.

De manera inmediata alertó a los efectivos de la Seccional 25°, quienes se presentaron en el lugar y tomaron conocimiento del lamentable episodio. Además se entrevistaron con un vecino del sector, quien manifestó ver como el perro salía de un domicilio y luego de dar unos pasos, se desplomó.

Los efectivos se constituyeron en el inmueble sindicado, donde los atendió un hombre de 58 años. El inculpado declaró que disparó a la mascota porque había provocado la muerte de una de sus gallinas.

Además, el protagonista entregó de manera voluntaria un rifle calibre 22 marca Larga, con dos cartuchos de idéntico calibre.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio público de la Acusación, quien solicitó la inmediata detención del inculpado.