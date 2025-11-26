Suspenden el inicio de juicio por el crimen de un hombre

La primera audiencia del juicio oral por el homicidio de Rodolfo René Rivero (52), la cual estaba prevista para ayer, fue suspendida por disposición del Tribunal de Juicio. El crimen ocurrió en marzo pasado en la ciudad de San Pedro de Jujuy y tiene como principal acusado de asesinar a puñaladas a la víctima, a Enzo Walter Fernández de 37 años.

Según se pudo establecer, el abogado defensor del principal inculpado presentó una solicitud de suspensión alegando una situación particular. El Tribunal hizo lugar al pedido y ahora resta esperar que, a través de la Oficina de Gestión Judicial, se proceda a fijar una nueva fecha para el comienzo del debate.

Hay que recordar que la causa, además de contar con un principal acusado del homicidio, también tiene como imputados a los hijastros de Fernández, de 19 y 20 años, por el presunto delito de "lesiones leves agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas".

Sobre el hecho

El lamentable episodio que terminó con la vida de Rodolfo Rivero se registró el pasado 15 de marzo a la noche, en una vivienda ubicada en un tramo de la calle Juan B Justo del barrio Güemes de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Según las investigaciones, el crimen se desencadenó por una presunta situación de infidelidad. La víctima, Rodolfo René Rivero, se encontraba junto a una mujer de 40 años en el interior del inmueble.

Poco después de las 21 irrumpió en el lugar Walter Enzo Fernández, quien era pareja de la mujer, y comenzó a vociferar insultos y exigirles que salieran a la calle. Ante la negativa, el sujeto rompió la ventana de la casa por donde ingresó e inició una acalorada discusión.

Posteriormente, los tres protagonistas salieron a la vereda. Una vez que la mujer se retiró del lugar, el agresor recogió un trozo de vidrio de la ventana destrozada, amenazó de muerte a Rivero, y luego le asestó varias puñaladas. La víctima cayó herida en la vereda con abundante pérdida de sangre.

Efectivos policiales arribaron al lugar de inmediato junto al personal del Same que trasladó a la víctima al hospital "Guillermo Páterson", donde se constató que presentaba una herida punzocortante grave en la zona dorsal y en el lado izquierdo de la espalda.

Lamentablemente y debido a la gravedad de las heridas, los profesionales del nosocomio informaron el deceso horas más tarde.

Mientras que una comisión policial logró interceptar y detener al agresor en un sector del mencionado barrio y quedó a disposición de la Justicia.