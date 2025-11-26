Tenían más de 55 kilos de droga

Efectivos secuestraron más de 55 kilos de marihuana ocultos en un automóvil y detuvieron a tres salteños que ocupaban el rodado, en la localidad de Yuto.

Según fuentes consultadas por este diario, el hecho ocurrió días atrás alrededor de las 14 en la ruta nacional N°34, a la altura del puesto de control de Seguridad Vial de Río Piedra, en la mencionada localidad.

Fue en esas circunstancias que tres hombres de 32, 22 y 21 años, oriundos de Salta, se desplazaban en un automóvil Volkswagen cuando fueron sometidos a un control de rutina en el lugar.

Al realizar un pasaje con un perro antinarcóticos por el exterior del rodado, el mismo marcó la presencia de estupefacientes.

Por tal motivo se presentó una comisión de efectivos de la Brigada de Narcotráfico de Libertador General San Martín y tras una inspección, secuestró dos bultos cubiertos con bolsas arpilleras que estaban escondidos en los asientos traseros.

La sustancia fue sometida a un test que arrojó resultado positivo para marihuana con un peso de 55 kilos 565 gramos.

Finalmente y debido a la cantidad hallada, las actuaciones fueron remitidas al auxiliar de la Fiscalía Federal, quien solicitó la incautación de la droga, el secuestro de tres teléfonos celulares y la detención de los inculpados.