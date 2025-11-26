Piden el esclarecimiento de un siniestro vial con víctima fatal

Familiares de Ezequiel Altamirano, joven motociclista que murió en un siniestro vial, solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de un automovilista que participó en el hecho y se fugó.

Hay que recordar que el lamentable episodio se registró la madrugada del pasado 16 de noviembre en la ruta nacional N°9, a la altura de un reconocido supermercado del barrio Coronel Arias de la ciudad capital.

Allí, Altamirano perdió el control de su motocicleta y derrapó. Al caer, según el aporte de un testigo, el joven estaba consciente pero fue embestido por un vehículo que se fugó.

Familiares de la víctima estuvieron presentes en la tarde de ayer en la plaza Belgrano, donde pidieron celeridad en la investigación y la colaboración de la comunidad en la búsqueda del inculpado.

El Tribuno de Jujuy dialogó con Brenda Tinte, prima de la víctima, quien explicó que "el testigo relata que mi primo, cuando cayó de la moto, estaba vivo. Le hizo señas al auto para que pare, pero el auto no paró y le pasó por encima de su cabecita y ahí lo mató. Hay que ser poco humano para dejar tirando a una persona, eso no se hace".

También remarcó que "queremos justicia nada más y que se esclarezca, porque hay una familia atrás; dejó a sus dos hijitos en la nada, era el sustento de su mamá, él era muy conocido. Que se agilicen en la investigación del caso, por favor".

"El abogado pudo hablar recién hoy (por ayer) con el fiscal y dijeron que vamos a esperar una semana a ver cómo sigue el caso, pero por ahora no hay ninguna novedad, no se sabe nada. Solo sabemos lo que dijo el testigo, pero como no hay cámara, no se puede conocer bien la patente ni nada", agregó.

Por su parte, Álvaro Lucas Gallardo, hermano de Ezequiel Altamirano, relató que "en ese momento se hizo cargo la Seccional 31° del barrio Coronel Arias, nos dijeron que fue un accidente, que él solo se cayó y se mató en el instante. O sea, no nos dieron más importancia ni nada. Después pasó el caso a la brigada y la brigada también se quedó con que no habían cámaras, como si quisieran dejar el caso ahí, al aire".

Para quienes puedan aportar alguna información sobre el incidente pueden comunicarse al 3883312065 o acercarse a una dependencia policial.