Elecciones en la UNJu: Se presentaron los candidatos de la lista "UNJu+"

El martes 25 de noviembre en horas de la tarde, en el Campus Reforma Universitaria 1918 (Rectorado) en barrio Los Huacos se presentaron los candidatos de la lista "UNJu+" que participarán de las elecciones para renovar autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy en 2026.

La fórmula de la lista "UNJu+" esta conformada por el Rector de la Universidad Nacional de Jujuy Mg. Ing. Agr. Mario Bonillo; quien va por la reelección, junto al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Mg. Cr. Javier Martínez.

El lanzamiento de la lista "UNJu+" contó con la presencia de los decanos de las cuatro Facultades de la Universidad Nacional de Jujuy y el apoyo de un amplio sector de la comunidad universitaria: alumnos, docentes y nodocentes.

El Rector Bonillo y el decano Martínez coincidieron en la importancia de sumar a todos los sectores y construir una unidad firme que permita reforzar el trabajo de la UNJu en el territorio.