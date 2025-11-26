Uriondo, Aguiar y Arias fueron designados nuevos jueces de la Corte Suprema de Jujuy

La Legislatura de Jujuy concretó hoy, en su 11° sesión ordinaria, la designación de los nuevos magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Tras un proceso de análisis en comisión, los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo fueron sometidos a votación y obtuvieron la aprobación del cuerpo.

La sesión, presidida por el titular de la Legislatura y su secretario, avanzó con los siguientes nombramientos:

Eduardo Esteban Uriondo fue aprobado como Juez de la Suprema Corte de Justicia.

Jorge Lisandro Aguiar también fue designado Juez del máximo tribunal, quedando sancionado por acuerdo de la Cámara.

Emma María Mercedes Arias fue la tercera juez en ser aprobada por la Cámara, que actuó en conformidad con su reglamento.

Además de las designaciones para la Corte, se aprobó el pliego de Diego Eduardo Chacón como Procurador General Adjunto del Ministerio Público de la Acusación.

Con estas designaciones, la Corte Suprema de Justicia de Jujuy queda finalmente completa, cumpliendo así con lo dispuesto por la Constitución provincial y poniendo fin a un período de integración incompleta en el máximo órgano judicial.