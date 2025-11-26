Se incendió un colectivo en Ciudad Universitaria

Un colectivo de la línea 160 se incendió en Ciudad Universitaria, afortunadamente ningún pasajero resultó herido, según informaron fuentes policiales.

El hecho se registró alrededor de las 14 horas cuando el colectivo circulaba con pasajeros.

Los usuarios lograron descender del transporte en orden y sin pánico, motivo por el que nadie sufrió quemaduras o lesiones de consideración.

Bomberos de la Ciudad concurrieron a la avenida Intendente Cantilo, donde atacaron el fuego de forma generalizada.

Minutos después, personal de Bomberos logró apagar el incendio desatado en la unidad de la línea 160, que en su recorrido conecta Ciudad Universitaria y varios barrios de la Capital Federal con zonas del conurbano sur, entre ellas Lanús, Banfield y Lomas de Zamora.

Las imágenes del vehículo en llamas comenzaron a circular por redes sociales, donde algunos usuarios habían advertido más temprano por una gran columna de humo en Costanera.

Si bien en un principio se sospechaba de una falla en el motor, fuentes policiales indicaron que el incendio se habría generado por la “ignición de hidrocarburos”

Al momento del accidente el colectivo de la línea 160 trasportaba a solo cuatro pasajeros.