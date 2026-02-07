Un hombre murió tras caer al "Canal de la Muerte"

Un hombre falleció en la noche del viernes tras caer a las aguas del peligroso canal de riego conocido como el "Canal de la Muerte", en la localidad de Perico. El accidente, que volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en la zona, ocurrió alrededor de las 22.

Ante un llamado de alerta, se movilizaron al lugar efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal del SAME). Los equipos de rescate desplegaron un operativo para localizar y auxiliar a la víctima, quien finalmente fue extraída del cauce.

A pesar de que los profesionales médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el sitio, los esfuerzos resultaron infructuosos y debieron constatar el deceso.

La tragedia marca el segundo fallecimiento registrado en ese mismo canal en lo que va de 2026, un dato que genera preocupación en la comunidad y reabre el debate sobre la falta de medidas de prevención e infraestructura segura en los alrededores de este curso de agua, históricamente peligroso. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho.