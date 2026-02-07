20°
7 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Gobierno de Jujuy
Artista jujeño
carnaval 2026
Chayarán el mojón
Natación
LIGA PROFESIONAL
ajedrez
Unión Obrera Metalúrgica
Copa Argentina
El tiempo en Jujuy
Mujeres andinas en Coctaca

Ofrecerán variedades de comidas que elaboran con productos propios.

Sabado, 07 de febrero de 2026 00:00

En la comunidad de Coctaca, a unos 20 minutos de viaje desde Humahuaca se realizará hoy desde las 10 el XXVI Encuentro de mujeres andinas con los sabores de la historia y la XXV Serenata a los andenes de cultivo, en el marco del Alborozo Humahuaqueño.

Las cocineras de ese poblado y de zonas aledañas presentarán sus comidas elaboradas con papas andinas, charqui, harina de maíz, verduras y hortalizas que producen con excelente calidad, utilizando técnicas heredadas de sus ancestros.

A la vez se concretará el espectáculo folclórico con músicos e instrumentistas humahuaqueños que le cantarán a los andenes de cultivos, a las tradiciones, a la identidad cultural y a las comunidades de esa zona. La intendente Karina Paniagua confirmó su asistencia.

 

