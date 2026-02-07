21°
7 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Perico

Accidente fatal en la entrada a Perico

El automóvil, un Volkswagen Gol blanco, volcó tras chocar contra un árbol. La víctima era el único ocupante y murió en el acto. 

Sabado, 07 de febrero de 2026 09:55

Un fatal siniestro vial  se registró en las primeras horas de este sábado en el acceso a la ciudad de Perico, cuando un automóvil Volkswagen Gol color blanco chocó de manera violenta contra una palmera y volcó, provocando la muerte instantánea de su conductor.

El siniestro ocurrió entre las 5 y las 6 de la mañana en la conocida curva de Masalin, en el tramo de ingreso a la localidad. Según informaron fuentes policiales, el vehículo circulaba en sentido de salida de Perico cuando, por causas que aún se investigan, se desvió y colisionó frontalmente contra un árbol.

Producto del impacto, el automóvil terminó volcado sobre la calzada. Su conductor, único ocupante del rodado, falleció en el lugar a causa de la gravedad de las heridas sufridas.

Personal policial y de emergencias trabajó durante varias horas en el lugar para resguardar la zona, asistir en el procedimiento y realizar las pericias correspondientes, en el marco de una causa judicial abierta para determinar las circunstancias exactas del hecho.

El vehículo quedó ubicado sobre la banquina, a un costado de la ruta. Pese al operativo, el tránsito en el sector se desarrolló con normalidad.

La investigación, a cargo de la policía y la justicia competente, continúa abierta para establecer los factores que llevaron a este desenlace trágico. Hasta el momento, no se han proporcionado datos sobre la identidad de la víctima.

Temas de la nota

