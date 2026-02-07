20°
7 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Gobierno de Jujuy
Artista jujeño
carnaval 2026
Chayarán el mojón
Natación
LIGA PROFESIONAL
ajedrez
Unión Obrera Metalúrgica
Copa Argentina
El tiempo en Jujuy
Alerta amarilla por tormentas para una parte de la provincia

Se espera que haya precipitaciones durante toda la jornada.

Sabado, 07 de febrero de 2026 07:22

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla para este sábado en las zonas de  El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara y Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya. El área será afectada por tormentas aisladas, pudiendo ser algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera local.

Para hoy la temperatura mínima fue de 19° C, mientras que la máxima llegará solo a los 23° C.

 

