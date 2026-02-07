Zelenski afirmó que EEUU busca terminar la guerra entre Ucrania y Rusia cuando llegue el verano

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que Estados Unidos busca darle fin al conflicto bélico con Rusia a mediados de este año.

"Los estadounidenses proponen que las partes acaben la guerra a principios de este verano, y es probable que ejerzan presión sobre los involucrados con base en esta agenda", expresó Zelenski durante una conferencia de prens, según informó la agencia de noticias Ukrinform.

En este sentido, resaltó que el tiempo estimado para este proceso se encuentra relacionado con la campaña electoral para la Cámara de Representantes y el Senado.

El mandatario resaltó que existen cuatro documentos que “dan forma” a las garantías de seguridad para Ucrania traas el fin de la guerra.

Se trata de un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania, al tiempo que otro escrito consiste en la adhesión del país a la Unión Europea (UE) y la creación de la Coalición de la Voluntad. El último documento sería un marco breve que vincule a los tres anteriores.