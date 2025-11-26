22°
En la legislatura
Presupuesto 2026
La Noche de los Museos
Zelenski
Ángela Torres
policía
tecnología
empresa
En la legislatura
Presupuesto 2026

Palpalá

Palpalá celebra un año de educación y contención infantil gratuita

La Muestra Artística Anual 2025 reunió a familias para disfrutar de las presentaciones de más de cien alumnos de los centros municipales, marcando el cierre de un ciclo de desarrollo.

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 16:21

Con un balance altamente positivo en el cierre del período 2025 de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y los Centros de Recreación Infantil (CRI), ratifica su compromiso con la promoción y el fortalecimiento de políticas de protección social. Uno de los ejes centrales de su política social es el acompañamiento integral a las familias en el desarrollo y la educación de los más pequeños, desde el nacimiento hasta su ingreso al nivel escolar.

En este sentido, el municipio a través de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bienestar Social, organizó la Muestra Artística Anual de los jardines municipales que funcionan en los barrios: San José, Las Tipas, Antártida Argentina, Canal de Beagle y Sarmiento. En la velada los pequeños mostraron las aptitudes y destrezas artísticas desarrolladas durante el año lectivo, ante un numeroso marco de padres y familiares que disfrutaron del colorido espectáculo llevado a cabo en la sala del cine Altos Hornos Zapla.  

En esta línea, Adela Quispe, docente, declaró: “Es una velada artística organizada desde la Coordinación de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Palpalá, donde participamos todos los centros municipales. Aquí se ve reflejado el trabajo de todas mis compañeras educadoras, que trabajamos todo el año y preparamos esta actividad fundamentalmente para que los niños puedan lucirse”.

Asimismo, la educadora indicó que “en la institución ponemos todo nuestro empeño, esmero, dedicación y cariño hacia los niños en este trabajo que tanto amamos. Y por el cual es justo expresar todo nuestro agradecimiento al señor Intendente, Rubén Eduardo Rivarola, por prestar una especial atención y apoyo permanente a los jardines del municipio, lo que hace posible su funcionamiento. Son alrededor de 100 niños los que albergan los CRI y CDI municipales, siempre contando con el apoyo que tenemos de las familias, que es fundamental para el funcionamiento las instituciones y el desarrollo de estas actividades”.

A su vez, Alicia Roberts, una de las madres familiares que se encontraba presente, señaló: “Estoy aquí presente, acompañando a mi nieta y disfrutando de esta hermosa velada artística que hace mucho tiempo que no se ve en Palpalá. Se puede evidenciar el trabajo de los docentes y el gran apoyo que prestan los padres para que esto no se pierda. Es muy importante el trabajo que realizan las docentes de la institución y también que nos hagan participes de estas actividades, congregando a padres, niños y docentes de estas instituciones de contención infantil”, completó.

