Así quedaron los bombos para el Mundial 2026

Hasta ahora ocho selecciones de América Latina ya están clasificadas: México, de forma automática por ser coanfitrión, así como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay.

Un equipo más de la región, Bolivia, todavía tiene oportunidad de ganarse su pase en el repechaje entre confederaciones que se jugará el próximo año.

En total, hay 42 selecciones ya confirmadas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Otras seis plazas están pendientes de definirse en los repechajes.

En un comunicado, la FIFA anunció la conformación de los cuatro bombos del sorteo del 5 de diciembre, de los que saldrán los 12 grupos en los que se agruparán las 48 selecciones participantes en el Mundial, así como unas reglas para evitar los cruces de las selecciones mejor colocadas en la clasificación mundial actual.

México, como anfitrión, fue colocado en el bombo 1 y será cabeza del grupo en el que será colocado directamente en el sorteo. Argentina también está en ese bombo al ser una de las mejores clasificadas del mundo y vigente campeona.

Colombia, Ecuador y Uruguay fueron colocados en el bombo 2, también por su clasificación mundial.

Panamá y Paraguay están el bombo 3.