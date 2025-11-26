La policía tiktoker denuncia persecución y acusa del cobro de coimas

Nicole Verón, la policía tiktoker que fue suspendida de sus funciones por publicar contenido erótico en sus redes sociales con el uniforme de la Policía de la Ciudad, denuncia persecución y acusa del cobro de coimas en diversos sectores.

A través de su cuenta personal de Instagram, Verón expuso la situación por la que estaría atravesando y expresó: “Me sorprende la persecución de la Policía de la Ciudad, así como de la Justicia de la Ciudad, por filmarme uniformada sin cometer delito alguno”.

“Ahora, cuando hay poderosos como en la causa que oficiales de la División K9 de la Policía utilizaban los recursos del estado para dar clases particulares y solicitaba coimas, se encuentran trabajando tranquilos y la fiscalía especializada en la materia mira para otro lado”.

Ante esta situación, la acusada se preguntó: “Entonces, ¿cuál es la vara que utilizan para juzgarme? ¿porque soy mujer? ¿porque no tengo jerarquía de jefe? ¿porque dije que no a mis jefes me pedían tener relación a cambio de dinero?”.

Actualmente Verón se encuentra suspendida de sus funciones y es investigada por sus videos eróticos, por los cuales se realizó una denuncia por una posible red de trata de personas detrás de las publicaciones.