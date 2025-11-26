Incendio en Hong Kong: cuatro torres envueltas en llamas y residentes atrapados

Un violento incendio se desató este miércoles en el Tribunal Wang Fuk de Tai Po, al norte de Hong Kong, y generó una densa columna de humo que pudo verse desde varios kilómetros. El complejo residencial, compuesto por cuatro torres, quedó rápidamente tomado por el fuego mientras avanzaban los operativos de rescate.

Las autoridades informaron que al menos cuatro personas murieron y ocho resultaron heridas, mientras que varios residentes permanecen atrapados dentro de los edificios y que un hombre sufrió quemaduras de gravedad.

El siniestro fue clasificado como un incendio de nivel cuatro, la categoría más alta para este tipo de emergencias en la región, lo que refleja la magnitud del desastre.

El fuego se propagó con velocidad debido a un andamio de bambú instalado en el exterior del complejo por las obras de refacción en curso. Este material, muy común en construcciones locales, actuó como vía de expansión y dificultó el trabajo de los equipos de emergencia.

Los bomberos continúan trabajando con grúas de gran altura, aunque hasta el momento no lograron detener el avance de las llamas en las torres afectadas.

Las autoridades mantienen un amplio operativo en la zona y no descartan que el número de víctimas aumente a medida que avancen las tareas de rescate y control del incendio.