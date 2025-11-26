Restricción en el tránsito vehicular

La comuna capitalina informó que hoy, entre las 9 y las 12, se llevará a cabo un operativo especial de ordenamiento vehicular debido a tareas de mantenimiento en el sistema de luminarias de avenida General Savio, en toda su extensión.

Como parte de estas acciones, se dispuso la restricción del tránsito a media calzada en el carril de ingreso al centro de la ciudad, para garantizar el trabajo seguro del personal encargado del trabajo y evitar riesgos a los usuarios de la vía.

Se solicitó a los conductores especialmente a circular con máxima precaución, respetar la señalización instalada y atender las indicaciones del personal dispuesto en el lugar.

Permisos

Las inscripciones y el otorgamiento de permisos para comerciantes de la economía popular que quieran vender sus productos en la Cena Blanca, se realizarán entre mañana y el 4 de diciembre, de 8 a 12.30, en el primer piso del Mercado Almirante Brown.