La Quiaca
Puesto del Marques
Escuela Secundaria Rural
Barrio Campo Verde
San Pedro de Jujuy
La Esperanza
siniestro fatal
Yuto
Turismo en Jujuy
Avda Savio

Avda Savio

Restricción en el tránsito vehicular

Será hoy de 8 a 12, por mantenimiento del sistema de luminarias.

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 00:00

La comuna capitalina informó que hoy, entre las 9 y las 12, se llevará a cabo un operativo especial de ordenamiento vehicular debido a tareas de mantenimiento en el sistema de luminarias de avenida General Savio, en toda su extensión.

Como parte de estas acciones, se dispuso la restricción del tránsito a media calzada en el carril de ingreso al centro de la ciudad, para garantizar el trabajo seguro del personal encargado del trabajo y evitar riesgos a los usuarios de la vía.

Se solicitó a los conductores especialmente a circular con máxima precaución, respetar la señalización instalada y atender las indicaciones del personal dispuesto en el lugar.

Permisos

Las inscripciones y el otorgamiento de permisos para comerciantes de la economía popular que quieran vender sus productos en la Cena Blanca, se realizarán entre mañana y el 4 de diciembre, de 8 a 12.30, en el primer piso del Mercado Almirante Brown.

 

