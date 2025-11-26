22°
26 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Lautaro
Shakira
Cocaína
Carlos Sadir
tucuman
Trump
Essen
Rufino
Lautaro
Shakira
Cocaína
Carlos Sadir
tucuman
Trump
Essen
Rufino

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1455.00

3884873397
PUBLICIDAD
GIRSU Jujuy

Perico: realizarán un simulacro de emergencias en la Estación de Transferencia

El operativo, programado para este miércoles de 10 a 12 horas, busca poner a prueba los protocolos de actuación y la coordinación entre diversas instituciones de la provincia. Habrá movimiento de vehículos y sonido de sirenas.

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 08:36

GIRSU Jujuy S.E. informó que este miércoles 26 de noviembre, entre las 10 y las 12 horas, se desarrollará un ejercicio de simulacro de emergencias en la Estación de Transferencia de Residuos ubicada en Perico, sobre la colectora de la Ruta Nacional N.° 66.

La actividad contará con la participación del personal técnico y operativo de GIRSU, y se realizará en conjunto con múltiples instituciones de emergencia del Gobierno de la Provincia. Entre los participantes se encuentran el Servicio de Emergencias Médicas, Bomberos y Bomberos Voluntarios, las Áreas de Defensa Civil de la Provincia y de distintos municipios, junto a Seguridad Vial y la Policía de la Provincia.

El objetivo principal de este simulacro es fortalecer los protocolos de actuación existentes, mejorar la coordinación interinstitucional y optimizar la respuesta ante posibles situaciones de emergencia reales en el futuro.

Dado el operativo, durante el desarrollo de la actividad se registrarán movimientos de vehículos de emergencia y ruidos de sirenas. Por este motivo, GIRSU Jujuy solicita a la comunidad de la zona mantener la calma, circular con precaución por los alrededores y acatar todas las indicaciones del personal desplegado en el lugar.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD