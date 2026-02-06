Furor porque River venderá cerveza en el "Monumental"

River pondrá en marcha una medida inédita en el fútbol argentino reciente: la venta de cerveza con alcohol dentro del estadio "Monumental". Será a partir de mañana, cuando reciba a Tigre por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura, y se tratará de una prueba piloto con fuertes restricciones.

La cerveza tendrá un valor de 7000 pesos por lata de medio litro, con un límite máximo de dos unidades por persona. La compra será únicamente mediante preventa exclusiva a través de RiverID, habilitada hasta ocho horas antes del inicio del partido, y solo para mayores de 18 años.

Desde el club aclararon que no se trata de una venta generalizada. Por el contrario, la iniciativa estará limitada a sectores de platea y espacios VIP, quedando excluidas las tribunas populares, que no contarán con este beneficio. De esta manera, los hinchas ubicados en las cabeceras no podrán adquirir bebidas alcohólicas dentro del estadio.

River explicó que solicitó autorización al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante esta experiencia piloto "extremadamente controlada", con trazabilidad total y alineada a estándares internacionales.

El expendio se realizará únicamente en sectores habilitados: Palcos 360, espacios de hospitalidad y los denominados Espacios Quilmes ubicados en San Martín, Belgrano, Centenario y Sívori, todos con capacidad limitada y control permanente de accesos.

En cuanto a la modalidad de compra, en los palcos solo podrá adquirir cerveza el administrador del espacio, de acuerdo con la cantidad de butacas asignadas, mientras que en los sectores de hospitality se permitirá una venta adicional in situ, siempre controlada mediante una aplicación que verifica topes y edad.

La cerveza adquirida deberá consumirse exclusivamente dentro del sector correspondiente y no podrá trasladarse a otras zonas del estadio, explicaron desde el club.