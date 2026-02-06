Compadres festejaron a lo grande en el Mercado “6 de Agosto”

Como cada Jueves de Compadres, el Mercado Central "6 de Agosto", se convierte en el epicentro de los festejos que marcan el inicio del carnaval jujeño. Este año no fue la excepción y se vivió una gran jornada cargada de alegría y color.

Desde muy temprano, compadres, familiares, amigos y vecinos se reunieron en el centro capitalino, para celebrar. Entre risas y festejos se convocaron para almorzar y continuar con el agasajo preparado por el Mercado Central.

Cada uno de los locales gastronómicos ofreció una propuesta variada de comidas regionales, entre ellas destacaron los favoritos, el picante de lengua, el picante de mondongo, asado y las tan codiciadas empanadas.

REPLETO | EL MERCADO SE VISTIÓ DE COLOR CON SERPENTINA Y ESPUMA

Más tarde, entre espuma y talco, el festejo dio inicio con la participación de grandes artistas como Beto Púa y su grupo; DJ Sonus; el despliegue del Ballet "Esperanza Jujeña", y además se contó con la presencia de los diablos de carnaval junto a los sones de las coplas, y los tradicionales Pecha Pecha de Tilcara, un show inigualable que encendió en cada compadre el fuego del carnaval jujeño.

PERSONAJES | EL HOMBRE ARAÑA TAMBIÉN ESTUVO PRESENTE PARA COMPADREAR.

Atenta al éxito de la convocatoria, la administradora del mercado, Alba Ortiz, recordó que, como cada año "invitamos a los compadres en su día, como así también a las comadres en su día, para que vengan a festejar en este espacio municipal, a nuestro mercado, en compañía de sus amigos, de sus compadres y comadres, para degustar las delicias de nuestros gastronómicos con los mejores precios".

FELICIDAD | COMPADRE FLASH REBOSANTE DE ALEGRÍA.

Asimismo, mencionó que durante la celebración se puso a disposición de los asistentes diferentes combos de comidas y bebidas, a precios accesibles para que todos puedan celebrar el carnaval. Respecto de esto último dijo: "La verdad, es increíble la cantidad de propuestas que han armado cada uno de los gastronómicos de este mercado, y vemos la alegría de la gente, cómo se han reunido los grupos, cómo se aglutina la gente desde muy temprano para venir a disfruta de nuestro espacio".

Además de expresar conformidad frente a la gran concurrencia de vecinos destacó la predisposición de los emprendedores que, además de las comidas y bebidas tradicionales, pusieron a disposición de los compadres todo tipo de productos típicos del carnaval, como serpentina, talco y papel picado.

COMPARTIR | COMPADRES SE CONGREGARON PARA VIVIR SU FIESTA DE CARNAVAL.

"La verdad es que es muy grato poder tener estos eventos acá en el mercado, esto nos ayuda y potencia muchísimo. Atrae el turismo, acerca la gente a nuestros productos y nos hace crecer como emprendedores", remarcó, un locatario del mercado agradecido por la generación de este tipo de eventos multitudinarios.

El evento cerró de la mejor manera, consagrándose un año más como el festejo elegido por los compadres jujeños para celebrar y dar apertura a una nueva edición del carnaval jujeño 2026.