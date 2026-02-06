Cambios en el esquema del fútbol en Boca Juniors

Boca terminó de cerrar una etapa con la confirmación oficial del nuevo esquema de conducción deportiva, tras la disolución definitiva del Consejo de Fútbol. En ese contexto, Marcelo Delgado quedó como el único integrante en pie del grupo que durante años tomó las decisiones futbolísticas del club.

Luego de que Juan Román Riquelme resolviera la salida de Raúl Cascini y Mauricio Serna, Delgado se consolidó como el principal responsable del área. Meses después de aquella determinación, Boca terminó de blanquear su función a través de su sitio web oficial, donde figura con nombre y cargo definido: Director Deportivo.

En la práctica, el "Chelo" es hoy el nexo directo entre Riquelme y el plantel profesional. Además, según se informó, trabaja asistido por tres delegados especializados en el mercado de pases, cuyas identidades no fueron comunicadas públicamente, y en coordinación permanente con Orlando Giménez, responsable del Departamento de Legales del club, clave en negociaciones y contratos.

La publicación del organigrama también permitió conocer cómo quedó conformado el resto del staff. El cuerpo técnico es encabezado por Claudio Úbeda, acompañado por Juvenal Rodríguez como ayudante de campo. La preparación física está a cargo de Adrián Gerónimo y Cristian Aquino, mientras que Cristian Muñoz es el responsable del trabajo específico con los arqueros.

En el área de salud, el Director Deportivo Delgado trabaja junto al Dr. Jorge Batista, jefe del departamento médico, que incluye a los médicos Lucas Loggioco y Matías Luna; los kinesiólogos Leonardo Betchakian, Jorge Fredes y Pablo Varela; la nutricionista Mariana Inés Kuroda y el masajista Nicolás Blaiotta.