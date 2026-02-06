Hugo Soria: "Queremos estar a la altura del club"

Gimnasia y Esgrima de Jujuy ingresa en la cuenta regresiva de cara al debut en la Copa Argentina y Hugo Soria ya comenzó a palpitar el primer partido oficial del año. "Vamos allegar al ciento por ciento", apuntó.

Talleres venció a Argentino Merlo 2 a 0 y Platense hizo lo propio ante Argentino Monte Maíz por 1 a 0 y clasificaron.

El volante central dijo que "venimos preparándonos bien, con muchos minutos de fútbol, trabajos en espacios reducidos, ya pasó la parte más dura de la pretemporada, con los amistosos bajamos las cargas y nos vamos soltando como esperábamos".

El capital "lobo" ponderó que se haya logrado mantener la base de un equipo que hace ya un par de temporadas vienen trabajando juntos "nos conocemos, sabemos como piensan, como se mueven en la cancha, y los que llegaron se acoplaron muy bien", opinó.

Soria, destacó que "tenemos la base de una gran pretemporada", y en consecuencia "se está formando el equipo que queremos, por eso nos ilusionamos todos con volver a ser protagonistas".

En este sentido, señaló que "estamos trabajando de la mejor manera", y destacó que los refuerzos "se acoplaron muy bien al equipo, gracias a los amistosos disputados en el último tiempo".

Hugo Soria subrayó que "ya nos alistamos para el debut oficial", con el objetivo principal de "estar a la altura del club".

En tanto, el volante uruguayo le dedicó un mensaje a los hinchas, agradeciendo por "el cariño que nos brindan en cada oportunidad". "Sabemos que van a copar Salta y queremos darles un buen resultado", finalizó.

Pasó Riestra

Deportivo Riestra venció 1-0 a Deportivo Maipú de Mendoza en el estadio "Ciudad de Caseros" y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina. Se medirá al vencedor de San Lorenzo o Deportivo Rincón de Neuquén.

El "malevo" logró su primera victoria en el año en medio de un mal comienzo en el torneo Apertura, que lo lleva a estar en los últimos lugares de la Zona A. Sus dos caídas iniciales contra Boca Juniors y Defensa y Justicia en el "Guillermo Laza" fueron un llamado de atención para los dirigidos por Gustavo Benítez, que tampoco pudieron reponerse ante Barracas Central, aunque sumaron su primer punto tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos.

Por otro lado, el Botellero está a la espera de la reanudación oficial de la competencia en la Primera B Nacional, luego de que el año pasado terminó séptimo en la Zona A y perdió ante Estudiantes de Buenos Aires en la primera ronda del Reducido por el segundo ascenso. Volvió a participar de la Copa Argentina después de no haberse clasificado para la edición de 2025.