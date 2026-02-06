Cierre de semana con alerta amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas fuertes para las zonas de Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi, Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya, El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara, El área será afectada por tormentas aisladas, pudiendo ser algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

En tanto para la capital la temperatura mínima fue de 22° C y la máxima llegará a los 29° C, con probables tormentas durante toda la jornada.

Recomendaciones del SMN: