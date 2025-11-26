22°
26 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

San Pedro de Jujuy
La Esperanza
siniestro fatal
Yuto
Turismo en Jujuy
Avda Savio
Caso José Luis “Flaco” Iramain
miércoles
Hong Kong
PERICO
San Pedro de Jujuy
La Esperanza
siniestro fatal
Yuto
Turismo en Jujuy
Avda Savio
Caso José Luis “Flaco” Iramain
miércoles
Hong Kong
PERICO

DÓLAR OFICIAL

$1470.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1460.00

3884873397
PUBLICIDAD
GIRSU Jujuy

Perico: realizarán un simulacro de emergencias en la Estación de Transferencia

El operativo, programado para este miércoles de 10 a 12 horas, busca poner a prueba los protocolos de actuación y la coordinación entre diversas instituciones de la provincia. Habrá movimiento de vehículos y sonido de sirenas.

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 08:36

GIRSU Jujuy S.E. informó que este miércoles 26 de noviembre, entre las 10 y las 12 horas, se desarrollará un ejercicio de simulacro de emergencias en la Estación de Transferencia de Residuos ubicada en Perico, sobre la colectora de la Ruta Nacional N.° 66.

La actividad contará con la participación del personal técnico y operativo de GIRSU, y se realizará en conjunto con múltiples instituciones de emergencia del Gobierno de la Provincia. Entre los participantes se encuentran el Servicio de Emergencias Médicas, Bomberos y Bomberos Voluntarios, las Áreas de Defensa Civil de la Provincia y de distintos municipios, junto a Seguridad Vial y la Policía de la Provincia.

El objetivo principal de este simulacro es fortalecer los protocolos de actuación existentes, mejorar la coordinación interinstitucional y optimizar la respuesta ante posibles situaciones de emergencia reales en el futuro.

Dado el operativo, durante el desarrollo de la actividad se registrarán movimientos de vehículos de emergencia y ruidos de sirenas. Por este motivo, GIRSU Jujuy solicita a la comunidad de la zona mantener la calma, circular con precaución por los alrededores y acatar todas las indicaciones del personal desplegado en el lugar.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD