Hoy Jujuy aspira a otro premio turístico

El ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, viaja hoy a la ciudad de Córdoba donde esta noche desde las 20 en el Centro de Convenciones Córdoba se realizará la ceremonia de premiación al sector turístico nacional con el premio Bitácora.

La provincia está nuevamente ternada junto a Salta y Córdoba al premio Destino Nacional Mejor Promocionado, y con sólidas posibilidades de lograrlo, aunque en frente tiene a dos potenciales candidatos por lo que las esperanzas estarán puestas hasta los últimos momentos del acto cuando se anuncie al ganador mayor de la noche.

Los premios Bitácora se distinguen por ser el único reconocimiento de la industria donde los ganadores son elegidos por sus propios pares, lo que garantiza una validación de relevancia. Más de 3.000 profesionales del sector, entre agentes de viajes, operadores, hoteleros y funcionarios fueron convocados a ejercer su voto y definir quiénes serán los referentes de este año.

El proceso elegido exclusivamente por profesionales, dejó en claro cuáles son las empresas que marcaron la diferencia en 2025, y entre ellas Jujuy nuevamente se destaca más allá de que obtenga o no el premio. Posicionada definitivamente como destino nacional en el pasado fin de semana largo reivindicó ese liderazgo anticipando para verano otro éxito.

Anoche en el mismo espacio se produjo la primera edición de los Premios Bitácora Córdoba, enfocada en destacar al turismo provincial. El epílogo de esta historia se escribirá hoy cuando se abra el sobre final y se revele al ganador del Bitácora de Oro y de Platino: la empresa o destino más votado de toda la industria en 2025.

Desde Córdoba, Posadas se trasladará a la ciudad de Buenos Aires para participar mañana desde las 18 en La Noche de las Casas de Provincia.