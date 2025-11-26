La Legislatura de Jujuy tratará los pliegos para completar la Corte Suprema

La Legislatura de la provincia de Jujuy se apresta a iniciar el tratamiento de los cinco pedidos de acuerdo enviados por el Poder Ejecutivo Provincial. Estos pliegos buscan cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de Jujuy, que actualmente se encuentra incompleta tras la salida de María Laura Bernal y los fallecimientos de José Manuel del Campo y Sergio Jenefes y la salida reciente de Laura Lamas.

Los nombres propuestos serían Lisandro Aguiar, Eduardo Uriondo Tuchón, César de la Colina e Irma Mercedes Arias. Mientras que Diego Chacón reemplazaría de Dela Colina en el MPA.

En la sesión de hoy, los legisladores solicitaron el apartamiento del reglamento para que los pliegos pudieran ser ingresados ​​y posteriormente pidieron la reserva de los mismos. El cuerpo cuenta con el número suficiente de miembros para que el tratamiento se lleve a cabo.

Para dar curso al estudio de las candidaturas, en estos momentos la Comisión de Asuntos Institucionales está reunida con la tarea de analizar detenidamente las propuestas.

Tras las mociones, la Legislatura decidió pasar a un cuarto intermedio para el estudio de los pliegos, que, de ser aprobados, permitirá completar el tribunal superior en cumplimiento con lo dispuesto por la Constitución.