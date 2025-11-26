Dolor por la muerte de Franco Rufino

La muerte de Rufino generó una inmediata y fuerte conmoción entre colegas, vecinos, amigos y familiares, quienes coinciden en destacar su inmensa calidad humana y su aporte constante al desarrollo del periodismo local. Para muchos, no solo era un profesional respetado, sino un compañero cercano, siempre dispuesto a colaborar y apoyar.

Su ausencia deja un vacío difícil de llenar, tanto en las redacciones y medios para los que trabajó como en el corazón de todos quienes compartieron momentos de trabajo y amistad con él.

Frente a esta pérdida, diversos medios de comunicación, instituciones y referentes de la ciudad expresaron públicamente su acompañamiento a la familia en este momento de inmenso dolor. A través de las redes sociales y comunicados, también se sumaron pedidos para elevar oraciones por el eterno descanso de su alma, reconociendo al mismo tiempo el legado perdurable que Franco Rufino deja en cada una de las historias que contó y en el fuerte vínculo de confianza que supo construir con la comunidad de Palpalá.