22°
26 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

La Noche de los Museos
Zelenski
Ángela Torres
policía
tecnología
empresa
En la legislatura
Presupuesto 2026
La Noche de los Museos
Zelenski
Ángela Torres
policía
tecnología
empresa
En la legislatura
Presupuesto 2026

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1450.00

3884873397
PUBLICIDAD
Noche de los Museos

El Museo del Cabildo abrirá sus puertas desde las 10:30

En el marco de la Noche de los Museos y debido a la gran demanda que hubo el año pasado, el Museo del Cabildo abrirá más temprano.

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 12:37

Este viernes se llevará a cabo la Noche de los Museos, en este marco, desde la dirección del Museo del Cabildo, informaron que abrirán sus puertas para los recorridos gratuitos desde las 10:30 para evitar congestionamiento de gente, el recorrido, que dura aproximadamente 80 minutos es autoguiado y estarán habilitadas todas las salas pero algunas funciones interactivas no estarán disponibles.

Desde la dirección emitieron al público ciertas recomendaciones para poder vivir la experiencia del museo, no entrar con comidas ni bebidas, en lo posible no  llevar cochecitos o bolsos grandes para evitar accidentes con los elementos históricos que hay en las distintas salas, tampoco se permitirá el acceso a gente que este coqueando. En el caso de ir con niños tener las precauciones para que no dañen las instalaciones, como ya ha pasado en ocasiones anteriores.

La entrada sin costo para el recorrido será hasta las 22:30, aunque también habrá otras actividades como: 

  • Salón Belgrano: Conferencia: “Las diversas vías del tráfico ilícito de bienes culturales y su relación con los Museos del Norte Argentino” – 17:00 hs – Entrada libre y gratuita (Con la participación del Escuadrón 60 San Pedro de Gendarmería Nacional y la dirección de la Fundación Museos, Culturas y Afines.)

  • Plaza Exodo: 20:00 hs - “Concierto de Cuerdas” – Prof. Dina Cordero

  • Muestras Salón Pachamama: “Misterios del pasado: La tradición arqueológica San Francisco en las Yunzas de Jujuy” - 8:30 a 20:30 - Entrada Libre y Gratuita

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD