El Museo del Cabildo abrirá sus puertas desde las 10:30

Este viernes se llevará a cabo la Noche de los Museos, en este marco, desde la dirección del Museo del Cabildo, informaron que abrirán sus puertas para los recorridos gratuitos desde las 10:30 para evitar congestionamiento de gente, el recorrido, que dura aproximadamente 80 minutos es autoguiado y estarán habilitadas todas las salas pero algunas funciones interactivas no estarán disponibles.

Desde la dirección emitieron al público ciertas recomendaciones para poder vivir la experiencia del museo, no entrar con comidas ni bebidas, en lo posible no llevar cochecitos o bolsos grandes para evitar accidentes con los elementos históricos que hay en las distintas salas, tampoco se permitirá el acceso a gente que este coqueando. En el caso de ir con niños tener las precauciones para que no dañen las instalaciones, como ya ha pasado en ocasiones anteriores.

La entrada sin costo para el recorrido será hasta las 22:30, aunque también habrá otras actividades como: