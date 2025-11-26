Macaulay Culkin aseguró que haría otra secuela de “Mi pobre angelito” y propuso una trama inédita

Un clásico de todos los tiempos es Mi pobre angelito. Cada vez que llega esta fecha, el recordado film forma parte de su propio ritual: verlo en Navidad. Macaulay Culkin, su protagonista, inició una gira por diferentes ciudades de los Estados Unidos para celebrar los 35 años del éxito de su película.

En una de las ciudades en las que se presentó tras la proyección del film, el actor habló de sus experiencias detrás de cámara y recordó anécdotas con el elenco. Además, lanzó una propuesta inesperada: dijo que trabajaría en una secuela solo si se hace con un inédito argumento que propuso ante el público.

Cómo sería otra “Mi pobre angelito” a 35 años de la original



Durante la gira llamada Una noche nostálgica con Macaulay Culkin, el actor dejó en claro que “no le haría ninguna gracia” volver como Kevin McCallister en otra secuela de Mi pobre angelito.

Sin embargo, de acuerdo a lo que trascendió en un artículo de Variety, el protagonista de aquel film precisó que para que aceptara un posible regreso “tendría que ser perfecto”.

Aunque no se sabe si fue en tono de chiste o sarcasmo, ya que Culkin maneja ese humor de manera permanente, dejó la propuesta de lo que podría ser un argumento para la vuelta de su personaje a otra posible historia.

La idea de Culkin para una continuación de Mi pobre angelito es reemplazar a los ladrones por Kevin McCallister, que lucharía con su propio hijo para volver a entrar a su casa durante las fiestas.

“Soy viudo o divorciado. Estoy criando a un hijo y todo eso. Trabajo muy duro y no le presto suficiente atención, y el chico se enoja conmigo; entonces, me quedo afuera. Él no me deja entrar y es él el que pone trampas”, lanzó.

En la charla, Culkin se puso profundo. “La casa es una especie de metáfora de nuestra relación. Kevin tiene que volver al corazón de su hijo. Esta es la explicación más clara que tengo de la idea. No soy completamente alérgico a ella y sería justo lo que necesito”, definió.