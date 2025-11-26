Incautan más de 100 Kilos de cocaína en un control vial

La Policía de la Provincia decomisó más de 100 kilos de cocaína durante un riguroso control vehicial realizado en la noche del 13 de noviembre. El operativo, llevado a cabo en el puesto de control de Río Piedras, sobre la Ruta Nacional 34, concluyó con la detención de dos sospechosos y la incautación de un importante cargamento de estupefacientes.

La intervención comenzó pasadas las 21:45 horas, cuando agentes de Seguridad Vial detuvieron una camioneta para una revisión de rutina. La actitud visiblemente nerviosa de sus dos ocupantes despertó las sospechas de los efectivos, quienes decidieron profundizar la inspección. Tras obtener la autorización de la Justicia Federal, se procedió con un registro minucioso del vehículo con la intervención de la División de Narcotráfico de la Unidad Regional 4.

El procedimiento, que se realizó con la presencia de un testigo como establece el protocolo, culminó a las 23:55 con el hallazgo de tres bultos sospechosos. Las pruebas de campo realizadas en el lugar confirmaron de manera inmediata que el contenido era clorhidrato de cocaína. El peso total de la sustancia incautada ascendió a 106,700 kilogramos, una de las cantidades más grandes decomisadas en la provincia en los últimos meses.

Los dos individuos detenidos, de 24 y 20 años de edad y oriundos de la región, fueron trasladados junto con el vehículo y la droga secuestrada a dependencias de la Unidad de Narcotráfico para continuar con las investigaciones. Las autoridades destacaron que la lectura del comportamiento de los sospechosos durante el control fue determinante para el éxito del operativo.

Dada la magnitud del alijo y la naturaleza del delito, el caso continúa su curso con intervención federal, donde se avanzará en las diligencias judiciales correspondientes.