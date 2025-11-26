Recuperaron una moto robada y detuvieron a dos sospechosos

Dos sujetos fueron aprehendidos en la tarde de este lunes luego de que la policía recuperara una motocicleta que había sido sustraída minutos antes en la vía pública. El eficiente operativo se desplegó gracias a una rápida denuncia.

El incidente se registró alrededor de las 17:10, cuando una mujer alertó a los efectivos del Centro de Gestión local que su motovehículo había sido robado mientras se encontraba estacionado en el predio de la Feria del Huancar.

Inmediatamente, se activó un “operativo cerrojo” para bloquear la zona y buscar a los responsables. El procedimiento rindió frutos en poco tiempo, ya que los uniformados lograron individualizar a dos hombres que se encontraban con la motocicleta en las inmediaciones de una estación de servicio del barrio Radio Estación.

Sin mediar resistencia, los sospechosos fueron detenidos. Tanto ellos como el rodado secuestrado fueron trasladados a la sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes y determinar las responsabilidades en el hecho delictivo.