regional
Ministerio de Infraestructura
Seccional 54°
PALPALÁ
Libertador General San Martín
Xibi Xibi
carnaval 2026
COE
Dirección de Rentas del municipio capitalino
violencia de Género
Informacion General

Gran descuento por el pago anticipado anual

El patentamiento tiene una bonificación de hasta el 45%.

Domingo, 18 de enero de 2026 00:00

La Dirección de Rentas del municipio capitalino informó a los contribuyentes que deseen adherirse al régimen de Pago Anticipado de Impuestos Municipales 2026, que, en el caso del Impuesto Automotor, podrán acceder a un 30% de descuento por pago anticipado, un 10% adicional por Buen Contribuyente y un 5% extra por pago online, alcanzando así un descuento total de hasta el 45%.

Para la Tasa de Barrido y Limpieza se otorgará un 20% de descuento por pago anticipado, un 10% por buen contribuyente y un 5% adicional por pago a través del sitio web oficial, lo que permitirá acceder a un beneficio total de hasta el 35%.

Finalmente, en lo que respecta a la Tasa de Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene (Tissh), los contribuyentes podrán obtener un 10% de beneficio tributario y por buen contribuyente, más el 20% de pago anticipado, accediendo al descuento total de un 30%.

El pago podrá realizarse de manera presencial en las distintas bocas de cobro habilitadas o de forma online, ingresando al portal oficial, lo que permite efectuar el trámite de manera rápida, segura y sin necesidad de trasladarse.

Para el pago con tarjetas de crédito, los usuarios de Tarjeta Naranja podrán acceder a 5 cuotas sin interés; mientras que los clientes del Banco Hipotecario tendrán la posibilidad de abonar hasta en 6 cuotas sin interés, con modalidad presencial, lo mismo que con tarjetas de Banco Macro.

La iniciativa estará disponible en todas las bocas de cobro habilitadas de la ciudad y también de manera online, a través del sitio web oficial www.rentasmunijujuy.gob.ar.

 

Temas de la nota

