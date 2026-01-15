Se inicia el pago anticipado de impuestos con descuentos

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recordó que desde hoy se pondrá en vigencia el Pago Anticipado 2026 de Impuestos, una modalidad que permite a los contribuyentes acceder a importantes beneficios y descuentos. La iniciativa estará disponible en todas las bocas de cobro habilitadas de la ciudad y también de manera online, a través del sitio web oficial www.rentasmunijujuy.gob.ar facilitando un trámite ágil, cómodo y seguro.
El pago podrá realizarse de manera presencial en las distintas bocas de cobro habilitadas o de forma online, ingresando al portal oficial, lo que permite efectuar el trámite de manera rápida, segura y sin necesidad de trasladarse.
Para pago con tarjetas de crédito, los usuarios de Tarjeta Naranja podrán acceder a 5 cuotas sin interés; mientras que clientes del Banco Hipotecario tendrán la posibilidad de abonar hasta en 6 cuotas sin interés, realizando dicha operación de manera presencial en las bocas de cobro de la ciudad.
Bocas de cobro y horarios
De 7 a 18 se podrá abonar en el Edificio Rentas en Av. Hipólito Yrigoyen N° 1328, Edificio "Dr. Raúl Alfonsín"en avenida El Éxodo N° 215, Delegación de Alto Comedero en avenida Forestal Nº 1999 y Cementerio El Salvador en avenida Italia s/n. En el horario de 7 a 13 y de 15 a 21 en el Mercado de Concentración y Abasto, ubicado en avenida Almirante Brown N° 360.
De 8 a 13 y de 14 a 19 en la Dirección de Tránsito y Juzgado, ubicado en Edificio 9 de Julio de avenida 9 de Julio esq. Espora. En el horario de 8 a 14 en el Centro Deportivo Municipal N° 1 de parque San Martín, en el Mercado Santa Rosa de calle Napoleón Soto N° 178.
En el horario de 8 a 13.30 se podrá pagar en el Mercado Central "6 de Agosto" ubicado en Alvear esquina Balcarce.