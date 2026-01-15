25°
Informacion General

Se inicia el pago anticipado de impuestos con descuentos

El beneficio permite a los vecinos ahorrar hasta el 45% en algunos casos.

Jueves, 15 de enero de 2026 00:00

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recordó que desde hoy se pondrá en vigencia el Pago Anticipado 2026 de Impuestos, una modalidad que permite a los contribuyentes acceder a importantes beneficios y descuentos. La iniciativa estará disponible en todas las bocas de cobro habilitadas de la ciudad y también de manera online, a través del sitio web oficial www.rentasmunijujuy.gob.ar facilitando un trámite ágil, cómodo y seguro.

El pago podrá realizarse de manera presencial en las distintas bocas de cobro habilitadas o de forma online, ingresando al portal oficial, lo que permite efectuar el trámite de manera rápida, segura y sin necesidad de trasladarse.

Para pago con tarjetas de crédito, los usuarios de Tarjeta Naranja podrán acceder a 5 cuotas sin interés; mientras que clientes del Banco Hipotecario tendrán la posibilidad de abonar hasta en 6 cuotas sin interés, realizando dicha operación de manera presencial en las bocas de cobro de la ciudad.

Bocas de cobro y horarios

De 7 a 18 se podrá abonar en el Edificio Rentas en Av. Hipólito Yrigoyen N° 1328, Edificio "Dr. Raúl Alfonsín"en avenida El Éxodo N° 215, Delegación de Alto Comedero en avenida Forestal Nº 1999 y Cementerio El Salvador en avenida Italia s/n. En el horario de 7 a 13 y de 15 a 21 en el Mercado de Concentración y Abasto, ubicado en avenida Almirante Brown N° 360.

De 8 a 13 y de 14 a 19 en la Dirección de Tránsito y Juzgado, ubicado en Edificio 9 de Julio de avenida 9 de Julio esq. Espora. En el horario de 8 a 14 en el Centro Deportivo Municipal N° 1 de parque San Martín, en el Mercado Santa Rosa de calle Napoleón Soto N° 178.

En el horario de 8 a 13.30 se podrá pagar en el Mercado Central "6 de Agosto" ubicado en Alvear esquina Balcarce.

 

