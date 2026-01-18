22°
18 de Enero,  Jujuy, Argentina
regional
Ministerio de Infraestructura
Seccional 54°
PALPALÁ
Libertador General San Martín
Xibi Xibi
carnaval 2026
COE
Dirección de Rentas del municipio capitalino
violencia de Género
Libertador General San Martín

Agredió a su madre y huyó de la escena

La víctima no le quiso dar dinero y el inculpado la atacó a golpes, además se abalanzó sobre su hermano.

Domingo, 18 de enero de 2026 00:00
UNIDAD REGIONAL 4 | A CARGO DE LA INVESTIGACIÓN.

Un joven de 23 años es buscado por los efectivos de la Unidad Regional 4º de la ciudad de Libertador General San Martín, luego de ingresar a la casa de su madre, exigirle dinero y atacarla a golpes.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás en una vivienda del barrio Ricardo Balbín de la localidad de Valle Grande.

En esas circunstancias, la mujer se encontraba en su vivienda junto a uno de sus hijos, cuando sintieron que alguien irrumpió a la puerta.

La víctima llegó al comedor y se dio con su otro hijo, quien sin saludarla le había exigido una cantidad de dinero. Ante la negativa de la mujer, este empezó a propinarle golpes de puños en distintas partes del cuerpo y en el rostro, al tiempo que manifestaba que iba a asesinarla con un cuchillo.

En un momento determinado, el hijo menor de la mujer enfrentó a su hermano y también fue reducido a golpes, para luego darse a la fuga.

La mujer realizó la denuncia en la Seccional 39º de la ciudad de Libertador General San Martín y tras tomar conocimiento, el fiscal habilitado en la feria judicial solicitó al Juzgado de Control de turno, la inmediata detención del inculpado.

Por otra parte, se supo que no fue necesario que las víctimas sean trasladadas al nosocomio local, tras ser examinadas por el médico policial.

 

