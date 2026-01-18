Agredió a su madre y huyó de la escena

Un joven de 23 años es buscado por los efectivos de la Unidad Regional 4º de la ciudad de Libertador General San Martín, luego de ingresar a la casa de su madre, exigirle dinero y atacarla a golpes.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás en una vivienda del barrio Ricardo Balbín de la localidad de Valle Grande.

En esas circunstancias, la mujer se encontraba en su vivienda junto a uno de sus hijos, cuando sintieron que alguien irrumpió a la puerta.

La víctima llegó al comedor y se dio con su otro hijo, quien sin saludarla le había exigido una cantidad de dinero. Ante la negativa de la mujer, este empezó a propinarle golpes de puños en distintas partes del cuerpo y en el rostro, al tiempo que manifestaba que iba a asesinarla con un cuchillo.

En un momento determinado, el hijo menor de la mujer enfrentó a su hermano y también fue reducido a golpes, para luego darse a la fuga.

La mujer realizó la denuncia en la Seccional 39º de la ciudad de Libertador General San Martín y tras tomar conocimiento, el fiscal habilitado en la feria judicial solicitó al Juzgado de Control de turno, la inmediata detención del inculpado.

Por otra parte, se supo que no fue necesario que las víctimas sean trasladadas al nosocomio local, tras ser examinadas por el médico policial.