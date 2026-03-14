Detuvieron a un policía por matar a un joven y herir a otro

Un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue detenido por el presunto homicidio agravado de un joven y lesiones a otro durante un enfrentamiento a tiros ocurrido en la localidad de San Alberto, partido de Ituzaingó.

Ayer a la tarde, el agente fue indagado por la fiscal del caso y se negó a declarar. El juez de garantías ordenó que quede preso. Mientras tanto, se espera para esta jornada el resultado de la autopsia al fallecido que se hará en la morgue judicial de Lomas de Zamora.

El policía fue identificado como Lucas Adrián Gómez, de 36 años, de la Policía de la Ciudad. De acuerdo con la información oficial, circulaba en una motocicleta Honda XR blanca junto a su pareja cuando notó que los dos sospechosos lo seguían. En consecuencia, frenó y descendió del rodado.

Todo ocurrió en la intersección de las calles Martín Rodríguez y Perdomo, donde se produjo el tiroteo. El agente dijo que fue ante un supuesto intento de robo, mientras que el sobreviviente afirmó que solo estaban yendo a un partido de fútbol.

En ese momento, según la denuncia, se identificó como Policía y efectuó dos disparos con su arma reglamentaria Thunder Pro 9 mm, impactando a ambos jóvenes. Uno de los heridos fue identificado como Daniel Enrique Kuhne, de 20 años, y el otro, Juan Cruz Leal, también de 20 años, ambos de Ituzaingó.

Leal fue quien recibió un disparo en la ingle: fue mortal. Fue trasladado al Hospital Bicentenario de la zona pero, pese a los intentos de reanimación, falleció a las 5.

Su compañero, por su parte, sufrió una herida de arma de fuego en la zona axilar y fue trasladado al Hospital Posadas, donde no se reportó riesgo de vida.

El oficial Gómez relató ante las autoridades que los dos jóvenes, que se movilizaban en una Honda Twister negra sin impedimento legal, intentaron interceptarlo con fines ilícitos. Según su versión, al advertir la maniobra, se identificó como policía y disparó en defensa propia.

Tras el hecho, intervino la Policía Bonaerense, cuyos agentes llegaron a la escena y se secuestraron dos vainas servidas calibre 9 mm, el arma reglamentaria con 14 proyectiles intactos y uno en recámara, pero no se hallaron elementos vinculados a un posible robo de los jóvenes.

Tras recibir el alta médica, Kuhne, el acompañante del fallecido, declaró que ambos se dirigían a un partido de fútbol y que la motocicleta de Gómez se detuvo bruscamente metros antes de la esquina, tras lo cual el conductor disparó sin mediar palabra.