Investigan un presunto hecho de violencia de género

La Justicia jujeña investiga un presunto hecho de violencia de género y de noviazgo violento ocurrido en una vivienda de la localidad de San Antonio, donde un adolescente de 16 años quedó inconsciente luego de haberse golpeado la cabeza y tuvo que ser hospitalizado.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario pudo saber que los protagonistas del hecho son dos adolescentes, uno de 16 y una joven de 14, que bajo el consentimiento de sus progenitores conviven desde el año pasado en la vivienda de los familiares de la adolescente.

Días atrás, un familiar de la joven alertó al sistema de emergencia Same 107, dando cuenta que la joven pareja discutía en el interior de una vivienda y cuando llegaron los familiares, se dieron con el joven tendido en el suelo en estado de inconsciencia. Same trasladó al protagonista a la guardia del nosocomio local, con el diagnóstico de traumatismo encéfalo craneal, con pérdida de conocimiento temporal.

La adolescente de 14 años manifestó a los efectivos de la Seccional 7º de San Antonio que su pareja habría iniciado una acalorada discusión, que la agredió físicamente y verbalmente, para luego autolesionarse y evitar ser detenido.

Como los protagonistas son menores de edad, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Menores, quien como primera medida solicitó la declaración de los progenitores, para conocer la relación sentimental y luego la declaración de la joven en sede policial, acompañada de sus padres.

Por disposición del Juzgado interviniente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 7º.