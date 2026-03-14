Dos hombres detenidos con estupefacientes

Dos hombres fueron detenidos por los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2 de la ciudad de San Pedro de Jujuy, luego de ser sorprendidos consumiendo estupefacientes en la vía pública.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás, en un sector del barrio Bajo San Martín de la mencionada ciudad ramaleña.

Los efectivos de la unidad especial, habían obtenido el dato que dos hombres comercializaban estupefacientes en la vía pública a plena luz del día.

De inmediato se montó un operativo y lograron aprehender a los protagonistas, quienes tenían en su poder una importante cantidad de elementos para el consumo de sustancias tóxicas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros objetos vinculados a la causa.

Por otra parte, se supo que los protagonistas se mostraron hostiles ante los efectivos, que detectaron que se encontraban bajo los efectos del consumo de sustancias prohibidas.

Las actuaciones fueron remitidas a la Unidad Fiscal especializada en Narcomenudeo del MPA, quien solicitó la detención y el secuestro preventivo de los elementos de interés para la causa.