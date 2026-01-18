Entretenido Ciclo Paseo en el Xibi Xibi

Se siguen llevando a cabo actividades deportivas y recreativas en este verano 2026 y periodo vacacional.

El viernes pasado se realizó una atractiva actividad en ciudad capital.

Los chicos de la Colonia de la Dirección General de Deporte y Recreación de la Municipalidad de San Salvador disfrutaron una mañana a puro pedal en el Xibi Xibi.

Los niños de 6 a 9 años realizaron juegos, educación vial y merienda en el Anfiteatro Las Lavanderas.

Los niños de 10 a 13 años realizaron el recorrido guiado por la ciclovía y avenida. Párroco Marshke hasta la casilla de Turismo.

De esta manera se desarrolla exitósamente una de las tantas colonias de verano en Jujuy, siendo siempre una opción beneficiosa para los niños y niñas que la conforman ya que fomentan la empatía, la colaboración, la gestión de emociones, la resiliencia y la confianza en sí mismos al interactuar con pares diversos en un entorno lúdico.

Asimismo, les permiten desenvolverse fuera del núcleo familiar, desarrollando independencia y capacidad para resolver problemas cotidianos. También las colonias vacacionales promueven la actividad física, deportes, juegos al aire libre y talleres de alimentación saludable, estableciendo bases para un estilo de vida activo y consciente.

A su vez en cuanto al aprendizaje, estas actividades veraniegas, cultivan habilidades esenciales para la vida, como la creatividad y la conciencia del entorno, a través de actividades no curriculares.

Hoy, el Provincial

En el inicio de este 2026 ya habrá acción para los pedalistas de Jujuy.

Organizada por la Asociación Sampedreña de la especialidad, y con los auspicios de la municipalidad de Palpalá, hoy se correrá la primera fecha del Torneo Provincial Veraniego de Ruta 2026.

Las inscripciones se fijaron en 10.000 pesos y habrá dos distancias: 50 kilómetros y 70 kilómetros. Está reservado para las categorías elite, juniors, master A, B, C, D y E, damas únicas y promocionales.