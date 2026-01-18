ETJ180126-004N03-Promoción y prevención de la violencia de géner

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el Respeto a las Diversidades participó del Paseo Sabores y Saberes que se realizó en la Plaza de Maimará organizado por la Dirección de Mujer, Género y Diversidad del municipio para la promoción y prevención de la violencia de género.

En este encuentro que promueve la transmisión de tradiciones ancestrales a través de la música, la gastronomía, el baile, los artesanos y emprendedores, se acompañó con la difusión de información sobre los servicios disponibles en Jujuy ante situaciones de violencias basadas en género acercando herramientas para poder identificar posibles casos de vulnerabilidad y los lugares donde buscar ayuda inmediata.

Estas acciones en encuentros masivos permiten generar instancias de sensibilización y concientización sobre la importancia de prevenir la violencia de género y derribar barreras de acceso a la información. Estos espacios favorecen el diálogo, la escucha y el reconocimiento de las violencias promoviendo la detección temprana y el acompañamiento oportuno.

Es de destacar que el dispositivo de atención en Maimará se encuentra ubicado en calle Flor de Airampo esquina Sumalawa del barrio Sumaj Pacha. Asimismo está habilitada las 24 horas todos los días del año la línea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363.

De la jornada participó Franco Dorado, director provincial de Políticas Culturales y Comunicación, y Victoria Zerpa, coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad del Consejo Provincial de Mujeres.