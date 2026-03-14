Investigan la muerte de una joven mujer

Se investiga la muerte de una joven identificada como Lorena Serrano (30) en la ciudad de Libertador General San Martín, cuyo cuerpo fue encontrado en la medianoche en una casa del barrio El Triángulo. Desde la Fiscalía se ordenó resguardar la vivienda y secuestrar los teléfonos celulares para que sean peritados. El próximo martes se le va a practicar la autopsia para conocer las causales del deceso.

De acuerdo a fuentes cercanas a la investigación, en los últimos días una tía de la fallecida no tenía contacto con la mujer y ante la preocupación suscitada se dirigió al domicilio de su sobrina en la localidad de Calilegua, en donde residía junto a su pareja y dos hijos pequeños.

Fue entonces que en el inmueble se encontró con Serrano en muy mal estado de salud haciendo reposo. Según los síntomas que presentaba tendría dengue, razón por la cual la tía la llevó a su domicilio del barrio El Triángulo para poder ayudarla en su recuperación.

No obstante, las mismas fuentes le confirmaron a este diario que en la medianoche la mujer perdió la vida. A raíz de esto, se dio intervención a las autoridades que constataron el fallecimiento.

Además, por tratarse de una muerte en una casa, acudió una comisión policial que dio aviso al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para dar inicio a las investigaciones.

De esta manera, desde la Fiscalía local a cargo de Lían Resúa se ordenó resguardar la vivienda, el trabajo del personal de Criminalística en donde fue encontrado el cadáver, el secuestro de los teléfonos celulares para ser peritados y el posterior traslado del cuerpo a la morgue del Centro Judicial de la ciudad de San Pedro, ya que no se descartan otras hipótesis. Allí, el martes desde las 9 se le va a practicar la autopsia para conocer las causales de la muerte.