22°
26 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Turismo en Jujuy
Avda Savio
Caso José Luis “Flaco” Iramain
miércoles
Hong Kong
PERICO
Tilcara
educación
Virgen de Punta Corral
Abra Pampa
Turismo en Jujuy
Avda Savio
Caso José Luis “Flaco” Iramain
miércoles
Hong Kong
PERICO
Tilcara
educación
Virgen de Punta Corral
Abra Pampa

DÓLAR OFICIAL

$1470.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1460.00

3884873397
PUBLICIDAD
Abra Pampa

Recuperaron una moto robada y detuvieron a dos sospechosos

El hecho ocurrió este lunes por la tarde en la Feria del Huancar.

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 10:22

Dos sujetos fueron aprehendidos en la tarde de este lunes luego de que la policía recuperara una motocicleta que había sido sustraída minutos antes en la vía pública. El eficiente operativo se desplegó gracias a una rápida denuncia.

El incidente se registró alrededor de las 17:10, cuando una mujer alertó a los efectivos del Centro de Gestión local que su motovehículo había sido robado mientras se encontraba estacionado en el predio de la Feria del Huancar.

Inmediatamente, se activó un “operativo cerrojo” para bloquear la zona y buscar a los responsables. El procedimiento rindió frutos en poco tiempo, ya que los uniformados lograron individualizar a dos hombres que se encontraban con la motocicleta en las inmediaciones de una estación de servicio del barrio Radio Estación.

Sin mediar resistencia, los sospechosos fueron detenidos. Tanto ellos como el rodado secuestrado fueron trasladados a la sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes y determinar las responsabilidades en el hecho delictivo.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD