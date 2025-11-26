Corte de agua en Tilcara

Agua Potable de Jujuy informó este miércoles sobre una interrupción programada del servicio de agua potable en sectores de la ciudad de Tilcara, debido a una reparación urgente en la red principal de abastecimiento.

La medida fue necesaria para solucionar una rotura detectada en la red maestra de PVC de 160 milímetros, ubicada en la intersección de las calles Alberto y San Martín, en el corazón de la localidad.

De acuerdo con el comunicado emitido por la empresa, los sectores directamente afectados por el corte son el Barrio Mataderos y las Viviendas Fonavi. Se recomienda a los vecinos de estas zonas que tomen sus recaudos y almacenen agua para sobrellevar el período de interrupción.

El trabajo comenzó durante esta mañana y el horario estimado para la restauración total del servicio es alrededor de las 15:00 horas. Las cuadrillas técnicas se encuentran trabajando en el lugar para restablecer el suministro lo antes posible.

Agua Potable de Jujuy solicitó comprensión a la comunidad por las molestias ocasionadas y aseguró que los trabajos se realizan con el objetivo de mantener la calidad e integralidad del servicio de agua potable.