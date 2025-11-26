Más de 140 docentes rindieron el examen para acceder a cargos de vicedirector en escuelas secundarias

El Ministerio de Educación de la provincia llevó a cabo con éxito este martes 25 de noviembre la instancia escrita del Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir cargos de vicedirector en Escuelas Secundarias de Primera y Segunda Categoría. Un total de 142 docentes aspirantes participaron de la evaluación, que se desarrolló en las instalaciones del Colegio Nº 3 “Éxodo Jujeño”.

Al inicio de la jornada, la directora provincial de Evaluación Institucional, Sara Salum, junto a la presidente del jurado evaluador, Rudix Camacho, brindaron algunas recomendaciones a los postulantes y les desearon el mayor de los éxitos.

La actividad contó también con la presencia de la directora de Despacho y Asuntos Jurídicos, Mariela Almirón, demás miembros titulares del jurado y equipos técnicos ministeriales, lo que resaltó la importancia del proceso.

Las autoridades informaron que el próximo paso será la apertura pública de los sobres con los resultados de esta evaluación, acto que está programado para el 1 de diciembre. Posteriormente, el procedimiento continuará con la instancia oral, que será la que defina el orden de mérito final para la cobertura de los cargos titulares.

Este concurso marca un hito para el nivel secundario, ya que establece un canal transparente y basado en el mérito para el acceso a puestos jerárquicos, reafirmando el compromiso del Ministerio de Educación con la profesionalización y fortalecimiento de los equipos directivos en las escuelas.