La Virgen de Punta Corral visita Alto Comedero

La Virgen del Abra de Punta Corral visitará por primera vez la Parroquia de la Medalla Milagrosa. La estadía de la sagrada imagen se enmarca en los festejos por el aniversario de la parroquia, que próximamente cumplirá 25 años de servicio en el barrio.

Según informaron desde la institución religiosa, la llegada de la virgen está programada para este jueves a las 19. La ceremonia de recepción comenzará con una procesión que partirá desde la plaza “Los Vecinos”, donde se congregarán los fieles acompañados por bandas de sikuris. La comitiva se dirigirá hasta el templo ubicado en avenida Teniente Farias 1168, donde se celebrará una misa.

La visita se extenderá hasta el sábado 29 de noviembre, día en el que se realizará la fiesta central patronal bajo el lema “María nos guía y a la mano nos inspira”. Los festejos incluirán el rezo de la aurora a las 6:30 de la mañana, una misa central a las 10 y un desfile posterior.

Para todos aquellos que deseen visitar a la Virgen de Punta Corral, la parroquia dispondrá horarios de atención al público. La imagen podrá ser visitada de 9 a 12 por la mañana y desde las 17 por la tarde, hasta el mediodía del sábado 29, cuando concluya esta histórica visita a Alto Comedero.