Robaron 1,6 millones de pesos a mano armada

Un vecino de la localidad de Calilegua denunció que cuatro hombres, uno ellos a mano armada, ingresó a su local comercial y le robaron 1,6 millones de pesos, para luego darse a la fuga. Los sospechosos no efectuaron disparos y escaparon en dirección a la zona rural.

El ilícito sucedió días pasados por la noche, cuando el propietario de un corralón de materiales ubicado en el barrio 1° de Agosto de la mencionada localidad se encontraba en la vereda junto a uno de los empleados.

En ese contexto, alrededor de las 21 los dos hombres fueron sorprendidos por cuatro sospechosos que irrumpieron en el lugar. Uno de ellos, extrajo un arma de fuego y los apuntó, mientras los otros tres ingresaron al comercio.

De esta manera, mientras los denunciantes eran retenidos bajo amenazas en la vereda los cómplices sustrajeron dinero y otros elementos.

El rápido accionar de los sujetos permitió que en cuestión de minutos se llevaran la caja registradora, un teléfono celular y una bolsa de consorcio cargada con pertenencias que se encontraban en el local comercial.

Tras concretar el asalto los sospechosos escaparon corriendo en dirección al área rural cercana al escenario del robo, en donde se encuentra un cañaveral. Por su parte, el propietario del corralón se comunicó con la Seccional 41°, que de inmediato envió a una comisión policial para constatar lo ocurrido.

De esta manera, los uniformados verificaron que no fueron forzados los ingresos al comercio y posteriormente realizaron un rastrillaje por la zona aledaña en busca de los sujetos y de evidencias que pudieron conllevar a las posibles detenciones. Además, el personal policial de Criminalística trabajó en la recolección de pruebas para la investigación en curso.

Luego, los agentes consultaron con el ayudante fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que la Brigada de Investigaciones de Libertador General San Martín investigue el hecho.

Por esa razón, horas más tarde el propietario del comercio asaltado se acercó a la mencionada Brigada para realizar la denuncia de lo sucedido aportando las características de los cuatro sospechosos. Además, en la dependencia aseguró que se llevaron la caja registradora que tenía una suma cercana a 1,6 millones de pesos, un teléfono celular y elementos que no pudo especificar porque estaban dentro de una bolsa de consorcio.