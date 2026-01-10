Detuvieron a un hombre con armas blancas

Un hombre de 33 años fue demorado en el barrio Mariano Moreno, tras ser sorprendido portando armas blancas de fabricación casera y verificar que incumplía múltiples medidas judiciales anteriores. El operativo fue llevado a cabo por personal del Comando de Seguridad y Prevención Ciudadana, a través de la unidad móvil Lobo 6.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 18:10, durante recorridos preventivos por la zona de calle Yécora y República Dominicana, los efectivos observaron a dos personas con actitud sospechosa. Al notar la presencia policial, ambos intentaron escapar, pero lograron interceptar a uno de ellos.

Durante la requisa, se le incautó un cuchillo tipo tramontina y un punzón de metal afilado de fabricación artesanal. Al consultar el sistema CIAC, se descubrió que el individuo ya contaba con una prohibición de salida del país y de la provincia, además de diversas medidas restrictivas de acercamiento y reglas de conducta vigentes, derivadas de causas anteriores.

El sujeto fue trasladado a la Seccional 30, donde se iniciaron actuaciones por tenencia de armas blancas en la vía pública –infracción al código contravencional– y por incumplimiento de las medidas judiciales previas. Los elementos punzantes quedaron secuestrados como evidencia.