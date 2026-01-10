19°
10 de Enero, Jujuy, Argentina
Policiales

Recuperaron celulares robados en la zona de vieja terminal

El Grupo Dinámico de la Policía de Jujuy detectó una venta ilegal en plena vía pública. Uno de los dispositivos tenía un pedido de secuestro activo por un hurto en barrio Cuyaya.

Sabado, 10 de enero de 2026 09:24

En un operativo llevado a cabo este viernespor la tarde, el Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Policía de Jujuy logró la aprehensión de dos sujetos y la recuperación de dos teléfonos celulares que habrían sido sustraídos. La intervención se produjo alrededor de las 18:30 en la zona de la avenida Éxodo y calle Urdininea, frente al Big Mall, durante los recorridos preventivos que realiza la fuerza en el sector de la ex terminal.

Los efectivos advirtieron a dos hombres, de 20 y 15 años, que ofrecían dispositivos móviles a transeúntes con actitud sospechosa. Al interceptarlos y realizar una verificación en la base de datos del CIAC, confirmaron que uno de los teléfonos –un Infinix color blanco– contaba con un pedido de secuestro activo vinculado a una denuncia por hurto radicada en diciembre en el barrio Cuyaya.

Además, se incautó un segundo equipo, un Xiaomi Redmi Note 10, sobre el cual no se pudo acreditar la propiedad legítima en el momento. La rápida acción policial permitió sacar de circulación dos aparatos de dudosa procedencia y desarticular un posible punto de venta ilegal en un lugar de alto tránsito.

El mayor de edad fue alojado en la Comisaría Seccional 2da, mientras que se iniciaron las actuaciones correspondientes para el menor. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, y los teléfonos fueron puestos bajo resguardo.

