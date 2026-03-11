18°
11 de Marzo, Jujuy, Argentina
Ministerio de Educación

El 13 de marzo publicarán el LUOM definitivo de Secundario y Superior

La medida permitirá que las escuelas de toda la provincia comiencen con el ofrecimiento de cargos y horas cátedra para completar las plantas docentes del presente ciclo lectivo.

Miércoles, 11 de marzo de 2026 09:01

La publicación del Listado Único de Orden de Mérito (LUOM) definitivo para los Niveles Secundario y Superior ya tiene fecha: será el próximo 13 de marzo, según informaron fuentes oficiales de la Junta Provincial de Calificación Docente.

Se trata de un paso fundamental para el normal desarrollo del ciclo lectivo, ya que una vez que los listados estén disponibles, los equipos directivos de las escuelas podrán iniciar el proceso de ofrecimiento y cobertura de cargos y horas cátedra en las distintas instituciones educativas de la provincia.

Desde la Junta explicaron que la elaboración del LUOM implica un minucioso trabajo técnico que incluye la revisión y clasificación de los legajos docentes. El objetivo central es garantizar que cada profesional figure con el puntaje que le corresponde, conforme a su trayectoria, antecedentes académicos y laborales, y la normativa vigente.

En un dato relevante para la comunidad educativa, las autoridades indicaron que, por primera vez, los listados incluirán a docentes de Materias Artísticas, TIC y Sociología. Esta incorporación permitirá la cobertura de dichos espacios curriculares, ampliando así las posibilidades de cubrir la totalidad de los trayectos formativos previstos para el ciclo que ya está en marcha.

