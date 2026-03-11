Padres piden mesas extraordinarias

Un grupo de familias se congregó en la sede del Ministerio de Educación de Jujuy para reclamar la implementación de mesas de examen extraordinarias.

La preocupación de los tutores radica en el elevado número de alumnos en esta situación, lo que encendió las alarmas particularmente en los cursos superiores del establecimiento. Según manifestaron los manifestantes, en algunos cursos el porcentaje de estudiantes que no logró la promoción es significativamente alto en relación a la matrícula total.

De acuerdo a los testimonios recogidos durante la protesta, en divisiones puntuales la cantidad de repetidores oscila entre 15 y 20 jóvenes. Esta cifra adquiere mayor relevancia en quinto y sexto año, donde los cursos suelen estar compuestos por un promedio de 20 alumnos, lo que evidencia un impacto considerable en la población estudiantil de los últimos niveles.

Las familias argumentaron que la falta de una instancia de recuperación extraordinaria no solo condena a los alumnos a repetir, sino que además genera un conflicto de vacantes. Al quedar en situación de repitencia, muchos padres intentaron reubicar a sus hijos en otras instituciones educativas, encontrándose con la negativa de la mayoría de los colegios, que no aceptan estudiantes una vez iniciado o avanzado el ciclo lectivo.

“Recorrí varias escuelas durante toda la semana pasada y la respuesta fue la misma: no hay lugar para un estudiante que viene a repetir el año a estas alturas”, explicó una de las madres presentes. Esta situación, según describieron, ha derivado en un fuerte impacto emocional en los adolescentes, quienes han visto frustradas sus expectativas académicas. Algunos padres revelaron que sus hijos manifiestan abiertamente su deseo de abandonar los estudios, desmotivados por el panorama actual.

Además del reclamo administrativo, los tutores pusieron en tela de juicio los criterios de evaluación aplicados en ciertas materias. Señalaron que un grupo considerable de alumnos destinó tiempo y recursos a clases particulares y asistió a las tutorías ofrecidas por la institución, sin que ello se tradujera en resultados positivos en sus calificaciones finales.

“La preparación no fue menor; los chicos invirtieron en apoyo escolar, se esforzaron, pero aun así no lograron aprobar. Creemos que merecen que se analice su desempeño en contexto”, expresaron.

En las próximas horas, las familias prevén formalizar el reclamo mediante la presentación de una nota oficial ante las autoridades del Ministerio de Educación. En el escrito solicitarán un análisis pormenorizado de los casos y la habilitación de una instancia de evaluación extraordinaria que permita a los alumnos rendir las materias pendientes y, de esa forma, evitar la repetición del año académico.